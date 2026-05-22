“Palladino salta la panchina!”: la Curva Fiesole schernisce l’ex allenatore viola

"Palladino salta la panchina" cantava la Curva Fiesole nell'ultima gara al Franchi della scorsa stagione. E da lì è ripartita nell'ultima di questa stagione.

Al gol di Piccoli, valido per il vantaggio della Fiorentina, tutto lo stadio ha intonato il coro con cui ha salutato l'ex allenatore della Fiorentina la scorsa stagione. Palladino-Firenze, un'amore mai sbocciato. E, probabilmente, mai lo farà.