Fiorentina-Atalanta sarà una gara da 1000 incrocio, fuori e dentro il campo. Anche in vista della prossima stagione, quando sia il club viola che quello bergamasco cambieranno allenatori (salvo sorprese).
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VIOLA NEWS news viola Sartori al Franchi per Fiorentina-Atalanta: Palladino o Vanoli per il Bologna?
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Sartori al Franchi per Fiorentina-Atalanta: Palladino o Vanoli per il Bologna?
Al Franchi è presente Giovanni Sartori, ds rossoblù, pronto a osservare i due allenatori ma non solo
Sartori—
L'addio di Palladino e Vanoli attiverà una reazione a catena non indifferente, con altre squadre interessate. Tra queste c'è anche il Bologna che salutare Vincenzo Italiano, in orbita Napoli.
Vanoli—
Per questo motivo, al Franchi è presente Giovanni Sartori, ds rossoblù, pronto a osservare i due allenatori ma non solo. E chissà, magari da questo Fiorentina-Atalanta può nascere qualcosa di interessante per il futuro del campionato.
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