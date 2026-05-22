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Sartori al Franchi per Fiorentina-Atalanta: Palladino o Vanoli per il Bologna?

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Al Franchi è presente Giovanni Sartori, ds rossoblù, pronto a osservare i due allenatori ma non solo
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Fiorentina-Atalanta sarà una gara da 1000 incrocio, fuori e dentro il campo. Anche in vista della prossima stagione, quando sia il club viola che quello bergamasco cambieranno allenatori (salvo sorprese).

Sartori

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L'addio di Palladino e Vanoli attiverà una reazione a catena non indifferente, con altre squadre interessate. Tra queste c'è anche il Bologna che salutare Vincenzo Italiano, in orbita Napoli.

Vanoli

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Per questo motivo, al Franchi è presente Giovanni Sartori, ds rossoblù, pronto a osservare i due allenatori ma non solo. E chissà, magari da questo Fiorentina-Atalanta può nascere qualcosa di interessante per il futuro del campionato.

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