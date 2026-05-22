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La stagione viola si conclude senza nemmeno un sold out: i numeri del Franchi

La stagione viola si conclude senza nemmeno un sold out: i numeri del Franchi - immagine 1
La stagione della Fiorentina finisce senza mai riempire lo stadio Franchi. Anche nella sfida con l'Atalanta i biglietti emessi sono 19.606
Redazione VN

La stagione della Fiorentina finisce senza mai riempire lo stadio Franchi. Anche nella sfida con l'Atalanta i biglietti emessi sono 19.606, con un incasso lordo pari a 421.897,00 euro. Una annata deludente, pronta a concludersi con numeri deludenti. In attesa di rivedere il Franchi al suo vecchio splendore. ù

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