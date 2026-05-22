La stagione della Fiorentina finisce senza mai riempire lo stadio Franchi. Anche nella sfida con l'Atalanta i biglietti emessi sono 19.606, con un incasso lordo pari a 421.897,00 euro. Una annata deludente, pronta a concludersi con numeri deludenti. In attesa di rivedere il Franchi al suo vecchio splendore. ù
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VIOLA NEWS news viola La stagione viola si conclude senza nemmeno un sold out: i numeri del Franchi
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La stagione viola si conclude senza nemmeno un sold out: i numeri del Franchi
La stagione della Fiorentina finisce senza mai riempire lo stadio Franchi. Anche nella sfida con l'Atalanta i biglietti emessi sono 19.606
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