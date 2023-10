Orsi: “Terzo posto meritato. Nico responsabilizzato dal rinnovo e dalla 10”

Poi Aggiunge: "Quarta ha forse sempre avuto nel dna l'inserimento, è un ottimo difensore ma ogni tanto ha dei cali importanti di concentrazione. La squadra ha dei giocatori imprescindibili, come Gonzalez e Bonaventura, troppo importanti per il gioco di Italiano. Nzola è sempre stato più un giocatore di manovra che goleador. Ancora non capisco che tipo di giocatore sia Beltran, penso che in area di rigore possa dire la sua, fuori fa più fatica."

E ancora: "Gonzalez è stato responsabilizzato, anche dalla maglia numero 10. Sta ricevendo molta fiducia, secondo me ha bisogno di sentirsi importante e Italiano l’ha capito. Lui deve giocare a destra, è la sua zona ideale. Il rinnovo di contratto e la fiducia della società è poi un altro segnale. Un 2004 che esordisce in Serie A come Kayode sta dimostrando personalità. E' un grande prospetto, la Fiorentina ha trovato una grande alternativa a Dodô."

"La Fiorentina non deve sottovalutare il Ferencvaros, squadra che fa tanti gol e che merita attenzione. Ha voglia di passare e ha un tecnico come Stankovic che ha rimesso a posto la squadra."

