De Magistris: “Largo ai giovani, visto Kayode? Metterei Beltran esterno”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianni De Magistris parla della prestazione di ieri contro il Cagliari e la questione giovani. Queste le sue dichiarazioni: "Ieri è stata una partita senza storia. I giovani se sono buoni ci puoi improntare il futuro della squadra. Basta vedere come hanno giocato i vari Kayode, Parisi e Quarta. Parisi è un ragazzo con delle qualità eccezionali. Ci sono giocatori che hanno paura di entrare in campo, soprattutto i giovani ma questo non è l'esempio di Kayode. Italiano ha parlato a lungo con Quarta visto che era l'ultima scelta e pronto a fare le valigie, ma il mister ha voluto lavorare molto sulla condizione mentale e adesso i risultati si vedono". Chi faresti giocare esterno? "Io proverei Beltran, visti i terzini di campo che spingono tanto dovrà ricoprire meno spazio ed essere più vicino alla porta. Ikone non ha mai dimostrato a Firenze le sue qualità."