Orrico: “Vittoria viola meritata, ma sconfitta fuori logica per il Napoli”

Il commento dopo il 2-3 di ieri: "La Fiorentina ha vinto con merito, ma in ottica scudetto è una sconfitta fuori dalla logica per il Napoli"

Anche l'allenatore Corrado Orrico ha espresso la sua opinione su Napoli-Fiorentina il giorno dopo la vittoria viola. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: "Per me era il Napoli la favorita per lo scudetto, dato il gioco che esprimeva, ma dopo ieri non lo penso più. Me lo auguro ma non so se ce la farà a questo punto. Il problema di Spalletti è che ha perso 5 partite in casa. Chi perde 5 partite in casa non può vincere lo Scudetto".