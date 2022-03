Orrico: “Torreira perfetto, non mi sorprende. Castrovilli? Troppi elogi”

Il tecnico parla di Torreira e Castrovilli, poi dice la sua anche su Piatek: "Difficile ripetere ciò che ha fatto Vlahovic, ma il suo lo fa"

L'allenatore Corrado Orrico , intervistato tuttomercatoweb, ha espresso la sua opinione anche sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Italiano mi piace molto, ha portato qualcosa di nuovo come il coraggio assoluto che nasce dalla tanta gavetta che ha fatto. È molto rispettato, porta qualcosa di nuovo soprattutto in attacco".

Orrico prosegue: "Piatek? È difficile ripetere quello che ha fatto Vlahovic, ma il suo lo fa. Torreira non mi ha sorpreso, sul piano organizzativo è perfetto. Castrovilli? Ci sono stati troppo elogi che lo hanno frenato. È andato un po' in crisi, ora deve riprendere il suo percorso per completarsi".