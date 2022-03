Rocìo: “Cabral? Non ci siamo. San Siro può aiutare… la Fiorentina”

La giornalista conosce bene l'ambiente nerazzurro per averlo "frequentato" con Borja per tre stagioni

"L'Inter due mesi fa pensava di avere già in tasca lo scudetto. Poi dopo il derby è cambiato tutto. Borja mi diceva che giocare in casa a San Siro è molto difficile, se sbagli qualcosa si sente subito rumoreggiare. La Fiorentina non mi ha convinto nelle ultime partite. Con il Bologna è arrivata la vittoria, ed è la cosa più importante, ma sul piano del gioco in questo momento facciamo fatica. Questo un po' mi preoccupa. Cabral? Ancora non ci siamo. Ma anche Piatek ha giocato pochi palloni. Eravamo abituati diversamente".