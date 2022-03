Nervi tesi in casa Inter: Inzaghi alza la voce in allenamento

Il tecnico ha strigliato la squadra dopo il pareggio di Torino che ha fatto scivolare la squadra al terzo posto

E' entrata nel vivo la settimana che porta a Inter-Fiorentina, in programma sabato pomeriggio a San Siro. E se i viola hanno ritrovato un po' di entusiasmo grazie alla vittoria sul Bologna, la situazione è diametralmente opposta ad Appiano Gentile dopo il pareggio strappato in extremis a Torino. La Gazzetta dello Sport racconta del confronto avvenuto ieri dopo l'allenamento tra l'allenatore e la squadra. "Il tecnico nerazzurro ha strigliato per davvero l’intera squadra. Decibel più alti del solito, parole ferme e dure, appello alle motivazioni e all’orgoglio" riporta testualmente l'articolo.