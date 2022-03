Italiano sfida l’Inter con il gruppo al completo: recuperati Jack e Biraghi

Vincenzo Italiano pronto ad un grande lavoro in vista dell'Inter. Per il tecnico della Fiorentina tutta la rosa al completo

Vincenzo Italiano ha già in testa la sfida di sabato contro l'Inter e la preparerà con tutto il gruppo al completo. Per la partita in programma sabato alle 18:00, il tecnico viola avrà tutti gli uomini a disposizione, quindi dovrà pensare alla miglior soluzione per andare ad affrontare la squadra di Simone Inzaghi a San Siro. Recuperati al 100% anche Bonaventura e Biraghi, usciti acciaccati dalla sfida di domenica contro il Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, al centro dell'attacco potrebbe rispuntarla Piatek, mentre resta il dubbio sugli esterni. In regia toccherà al solito ed inamovibile Lucas Torreira, preferito ad Amrabat.