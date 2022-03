L’idea di Graziani: “A Sottil e Nico farei vedere qualche video”

Le parole dell'ex viola che su Inter-Fiorentina aggiunge: "I viola devono giocarsela senza paura"

"La Fiorentina deve essere convinta della sua forza, è un test importante per le ambizioni europee dei viola. L'Inter ha avuto delle difficoltà negli ultimi tempi e la Fiorentina deve andare a giocarsela. Non dico a viso aperto, con intelligenza e sfruttando anche le ripartenze. Ma senza paura. I gol dagli esterni? Molto dipende dalle caratteristiche dei giocatori, ma si può anche migliorare. Vorrei che Sottil e Nico Gonzalez puntassero di più l'uomo e diventassero decisivi. A questi giocatori farebbe bene guardarsi i video del Bayern Monaco di Ribery e Robben per capire come va servito un centravanti".