Fiorentina, sogno Europa: i motivi per cui crederci fino in fondo

Il cammino per l'Europa è ancora lungo, ma nel caso della Fiorentina si possono fare alcune considerazioni in merito

La Nazione si dedica alla corsa per la qualificazione alle Coppe europee. Il cammino - si legge - è ancora lungo. Mancano 9 partite alla fine del campionato, 10 per la Fiorentina che deve recuperare il match contro l’ Udinese . I viola ricoprono attualmente l'ottava posizione a quota 46 pti. A -3 dalla Lazio di Sarri, quinta in classifica. Sono molti i motivi per cui sperare di centrare un piazzamento che vale un pass europeo.

Il quotidiano ne adduce cinque: 1) lo scontro diretto con la Roma alla terz’ultima, al Franchi; 2) Il vantaggio negli scontri diretti contro l’Atalanta; 3) Le ultime tre gare (Roma in casa, Samp a Marassi e Juventus al Franchi) in cui la Fiorentina potrà beneficiare della spinta casalinga contro le due squadre di alta classifica; 4) le quattro in lotta per l’Europa hanno tutte 4 gare casalinghe e 5 in trasferta, ma la Fiorentina, insieme all’Atalanta, ha una gara in più tra le mura amiche; 5) In trasferta la Fiorentina troverà quattro ostacoli tosti su cinque: sabato prossimo l’Inter, poi il Napoli. Dopo la Salernitana ancora a San Siro per sfidare il Milan, poi sarà la volta della Sampdoria. Il calendario viola non è proprio in discesa, ma come direbbe Italiano, chiosa il pezzo: «non ci devono essere limiti, ma soltanto orizzonti».