A quando Fiorentina-Udinese? Tutti i (pochi) spazi liberi nel calendario

Ci siamo messi a tavolino e abbiamo enucleato le sole sei finestre disponibili per il recupero

Sono 5, attualmente, le gare di Serie A che devono essere recuperate, ossia Udinese-Salernitana, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter. Il problema, per la Lega Serie A fresca di elezione del nuovo presidente , è conciliare le esigenze di chi, come le due nerazzurre e i viola, è ancora impegnato su più fronti . Inoltre, giova ricordare che Udinese e Salernitana, oltre a recuperare lo scontro diretto, devono giocare altre due sfide rinviate, rispettivamente contro Fiorentina e Venezia. Ecco allora, togliendo gli infrasettimanali di Coppa Italia, le date utili per il recupero di Fiorentina-Udinese.

In linea teorica, la prima data utile sarebbe quella del 16 marzo: sono di scena le coppe europee e né viola né bianconeri hanno impegni. Le due squadre sono impegnate nella 30esima di campionato contro Inter e Napoli, dunque è logico che preferiscano evitare un sovraccarico e rivolgersi ad altra data. Quindi viene lo stop per i playoff mondiali; si va ad aprile, mese in cui ci sono tre finestre utili: l'unica infrasettimanale da escludere è quella del 20/04, perché è in programma Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia. A maggio, invece, non è ancora possibile fissare nella settimana dell'11 perché se i ragazzi di Italiano dovessero staccare il pass per la finale, questa si giocherebbe in quella data. Gli altri due slot, prima dell'ultima di campionato che si gioca il weekend del 22, sono liberi. In tutto, dunque, ci sono 6 date approssimative (si può giocare anche un giorno prima o un giorno dopo, dipende dal calendario di campionato) papabili per Fiorentina-Udinese: 16 marzo, 6-13-27 aprile, 4-18 maggio. Con la settima, l'11/05, che diventerà disponibile solo se i viola dovessero essere eliminati dalla Coppa Italia il 20 aprile.