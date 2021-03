Novellino: “Ci sono troppi trequartisti, la Fiorentina è fatta di nomi”

Walter Novellino, allenatore di lunga esperienza in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, affrontando anche la situazione in casa Viola:

Fiorentina? Forse mi sbaglio, ma penso che la Fiorentina abbia troppi trequartisti. Per un allenatore è difficile incidere quando hai giocatori tutti simili tra loro. Prandelli ha esperienza, è un allenatore di carisma, e non credo sia sempre colpa dell’allenatore: devo dire che la Fiorentina è una squadra formata da molti nomi, ma con quelli non si vincono le partite. La zona di classifica è molto delicata e l’allenatore può incidere fino a un certo punto: mi dispiace, la Fiorentina è una grossa società.