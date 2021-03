Carlo Conti: “Dietro Vlahovic c’è il vuoto, se ripenso a Muriel…”

Carlo Conti, presentatore e grande tifoso viola, è stato ospite stasera a “Zona mista” su Rtv38:

Preoccupato? Bisogna stare uniti e sperare che passi presto questa stagione, che il nostro presidente, da grande imprenditore qual è, riordini un po’ tutto il comparto tecnico, nel suo complesso. Vedo che anche le donne non stanno vivendo una grande stagione Prandelli? Non poteva dire di no, non ha saputo farlo. Ha risposto all’appello della città del suo cuore. Il problema vero è la mancanza di attaccanti, se si fa male Vlahovic siamo assolutamente scoperti. All’inizio ero scettico: ha solo vent’anni, ma ultimamente l’ho visto più convinto. Alla squadra mancano la grinta, gli attributi, oltre al senso d’appartenenza. Quarta è stato un bell’acquisto, lo vedo grintoso come dovrebbero esserlo anche gli altri suoi compagni.

Se mi aspettavo di più? A inizio campionato, guardando l’album delle figurine, non immaginavo una squadra che si ritrovasse a lottare per la salvezza. Mi stupiva la mancanza di attaccanti, fino a poco tempo fa avevamo in squadra un certo Muriel. È da anni che abbiamo lo stesso problema là davanti. Con lo stadio pieno e la “Curva Fiesole” vicina alla squadra, sono sicuro che avremmo dei punti in più.

Lo stadio? Un cane che si morde la coda, basta pensare alla vicenda “Flaminio” di Roma. Non mi scandalizzerei se lo facessero a Campi. D’altra parte l’hinterland ormai è un tutt’uno con la città. Penso che il presidente abbia diritto a spendere i suoi soldi come preferisce, il grande ostacolo è la burocrazia. Commisso? Ancora non l’ho conosciuto, sicuramente fin da subito ha fatto breccia nel cuore di città e tifosi. Alla fine però conteranno risultati e vittorie. Sono convinto e spero che, con un po’ di tempo a disposizione, riesca ad ottenerli.