Galli: “Situazione più grave del previsto. Attacco vuoto, difesa imbarazzante”

L’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli, ha commentato il pareggio interno della Fiorentina a Lady Radio:

Stagione costruita male, sviluppata negativamente e proseguita peggio. Ieri abbiamo guadagnato un punto sul Torino, questa l’unica cosa positiva in mezzo a tantissimi dubbi. Poi mi chiedo, il Parma in attacco ha iniziato con Karamoh-Gervinho e nel secondo tempo ha messo Man, Mihaila e Inglese avendo anche Pellè in panchina. Noi se Vlahovic prende un raffreddore chi mettiamo? La Fiorentina non è sfortunata, anzi, è molto fortunata ad aver trovato Vlahovic. Il serbo sta facendo tutto da solo senza aver mai saltato una partita. In difesa le cose non vanno meglio. Imbarazzante vedere la linea difensiva che subisce reti del genere, sempre in superiorità numerica. Sabato vai a Benevento e non sarà semplice. Inzaghi ha in mano lo spogliatoio, è una squadra solida. Ritorno Iachini? Impossibile fare previsioni, comunque continuo a pensare che in società non sia stata recepita la gravità della situazione. Personalmente sono molto preoccupato in ottica salvezza, soprattutto per il calendario. In casa affronteremo tante big in lotta per obiettivi veri, mentre fuori casa abbiamo sempre fatto fatica. Da qualche parte i punti vanno fatti…