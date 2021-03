Di Chiara: “Prandelli non può essere soddisfatto, Fiorentina inerme”

A commento di Fiorentina-Parma 3-3 a TMW Radio è intervenuto il doppio ex Alberto Di Chiara.

Una partita non bella, a parte i tanti gol. La Fiorentina non ha giocato in modo tranquillo, prende un punto per un autogol. Non si è tolta dal pantano, la prossima ha il Benevento fuori casa, affrontava un Parma in difficoltà. La Viola doveva vincerla per togliere tanti malumori, non riesce però a trovare la sua identità che cerca da due anni. Prandelli? La distanza è ancora di sicurezza, ma la situazione è in bilico. Devi stare attento al Cagliari, la corsa va fatta su di loro, Benevento e Spezia. Adesso c’è il Benevento, il Toro deve recuperare due gare, ma la Fiorentina non può più sbagliare. La cosa importante è trovare una consapevolezza di identità, sembra una squadra impaurita e vuota, non c’è il cambio umorale, la reazione nervosa, sembra sempre inerme. Non può essere soddisfatto Prandelli per un punto in extremis in casa col Parma, non può andare sempre bene.