Corvino punge: “Con me alla Fiorentina mai stagioni così”

L’ex DS della Fiorentina ora al Lecce Pantaleo Corvino si è concesso ai microfoni di Radio Sportiva:

Nel mio secondo ciclo si è lavorato senza tanto entusiasmo ambientale, eppure nell’ultimo anno a gennaio eravamo ancora in corsa per l’Europa. Io non mi sono mai trovato a vivere un campionato di sofferenza dall’inizio come sta accadendo adesso, ma per affetto auspico che la Fiorentina possa riprendersi presto.