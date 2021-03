“Non è il momento dei processi, diamo credito a Prandelli”

Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Il ricorso di Italia Nostra sul Viola Park? Il gesto di Malagò, Dal Pino e Gravina è di buon senso, proviene da uomini di sport.

Callejon? Non capisco come non faccia a trovare una collocazione in questa Fiorentina. In una situazione del genere, Prandelli può cercare altre soluzioni. La squadra è in difficoltà soprattutto a centrocampo, contro il Parma è stato molto leggero. La mediana non protegge abbastanza la difesa. Penso sia più una questione mentale, i giocatori hanno perso certezze, il rientro di Ribery può aiutare la Fiorentina perché il francese è una sicurezza.

Prandelli più ottimista dopo il Parma? Bisogna solo fidarsi di lui. Non è il momento dei processi, sarebbe un autogol pazzesco che vorrei evitare. Ci sarà tempo per capire chi mettere sul banco degli imputati, bisogna dare credito a Prandelli.