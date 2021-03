De Magistris: “Prandelli più ottimista? Sono stramazzato”

L’ex campione della pallanuoto Gianni De Magistris è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Cercare un capro espiatorio è sbagliato. La Fiorentina non ha né Messi, né Ronaldo, ma nemmeno giocatori per questa posizione di classifica. Nessuno corre. Le altre squadre, compreso il Parma (non certo il Real Madrid), hanno più di un attaccante. Meno male che Vlahovic non si è fatto male. Kokorin ha avuto dei problemi. Era un buon giocatore, ma qualche anno fa. Non c’è squadra, non c’è gruppo, la Fiorentina è la squadra che corre meno in Italia.

Prandelli più ottimista dopo il Parma? Quando l’ho sentito, sono stramazzato. Comunque è stato importante aver pareggiato. C’è una grossa differenza adesso tra un pareggio e una sconfitta. In questo momento Prandelli usa la carota anziché il bastone.