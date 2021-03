F. Graziani: “Che segnali positivi ha visto Prandelli contro il Parma?”

Il grande ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Per la prima volta mi son ricreduto, la Fiorentina dovrà lottare per salvarsi. Prandelli ha visto segnali positivi, io non ne ho colti. Dice di essere più ottimista oggi, ma siamo stati bravi solo sulle palle inattive. A Benevento non si può perdere perché ci andrebbero avanti, è la partita che vale una stagione. Kokorin? Si sapeva che ci volevano due mesi, pur di rimetterlo in pista hanno forzato i tempi e lui si è fatto male. È la stessa cosa che ha fatto il Milan con Mandzukic che si è stirato. Avrei preso un giocatore pronto subito. Fossi l’allenatore passerei alla difesa a quattro domattina.