Marani: “Basta tamponare, ora serve un Prandelli giovane per un nuovo ciclo”

Il giornalista Matteo Marani è intervenuto a Radio Bruno:

La Fiorentina raramente ha dato soddisfazioni quest’anno. C’è pesantezza nella testa che si riflette sulle gambe. Due o tre giocatori devono trascinarla fuori da questa situazione, ma credo che questa lotta salvezza sarà più ampia del solito. Bisogna salvarsi e fare una riflessione, non ripetendo gli errori fatti. Non si può ripartire con l’allenatore che non ha convinto fino in fondo com’è avvenuto ad inizio di questa stagione. Amrabat? I giocatori del Verona di Juric vanno valutati bene, penso a Zaccagni che voglio vedere fuori da quel contesto. La Fiorentina deve fare un progetto di prospettiva, non si deve più tamponare com’è stato fino ad ora. Capisco i problemi che ci siano stati, ma ora è il momento di guardare avanti con un allenatore per tre o quattro anni. Serve un Prandelli giovane, uno che sia pronto ad aprire un ciclo.