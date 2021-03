Il Viola Park diventa un caso: rischio stop ai lavori per alcuni mesi

Un ricorso spedito a Mattarella dall’associazione Italia Nuova rischia di frenare l’iter per il completamento del Viola Park a Bagno a Ripoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il timore della Fiorentina è quello di dover far fronte ad uno stop dei lavori e conseguenti ritardi nella realizzazione del nuovo centro sportivo viola. Rallentare non vuol dire fermare i lavori e il sindaco Casini è sicuro che l’opera verrà fatta, ma il timore che si possano accumulare dei ritardi è reale.

Sì, perché se la richiesta di sospensiva cautelare verrà accolta (nonostante le istituzioni abbiano già espresso pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera) i lavori potranno fermarsi temporaneamente per alcuni mesi. Da sempre Italia Nostra punta alla difesa del territorio, e nel particolare alla salvaguardia di un terreno agricolo che dovrebbe restare tale. Un centro sportivo non lo garantirebbe, ma il quotidiano sottolinea che al momento si tratta di un appezzamento in totale stato di abbandono, che per l’associazione dovrebbe restare così.

