Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Nicolussi Caviglia, domani la presentazione ufficiale: orario e come seguirla

news viola

Nicolussi Caviglia, domani la presentazione ufficiale: orario e come seguirla

Nicolussi Caviglia, domani la presentazione ufficiale: orario e come seguirla - immagine 1
I dettagli della presentazione ufficiale dell'ex centrocampista del Venezia
Redazione VN

La Fiorentina si prepara ad accogliere ufficialmente il suo nuovo rinforzo di centrocampo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club viola ha infatti annunciato che domani, mercoledì 3 settembre alle ore 13:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Hans Nicolussi Caviglia.

L’evento avrà luogo all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, quartier generale e cuore pulsante della società gigliata.

La conferenza stampa dell'ex giocatore del Venezia, può essere seguita grazie agli aggiornamenti (testuali) live di Violanews

Leggi anche
Fiorentina, le liste dei 25 per Serie A e Conference: come cambiano col mercato
Fiorentina, come cambia il monte ingaggi: acquisti, rinnovi e cessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA