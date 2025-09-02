La Fiorentina si prepara ad accogliere ufficialmente il suo nuovo rinforzo di centrocampo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club viola ha infatti annunciato che domani, mercoledì 3 settembre alle ore 13:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Hans Nicolussi Caviglia.
Nicolussi Caviglia, domani la presentazione ufficiale: orario e come seguirla
I dettagli della presentazione ufficiale dell'ex centrocampista del Venezia
L’evento avrà luogo all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, quartier generale e cuore pulsante della società gigliata.
La conferenza stampa dell'ex giocatore del Venezia, può essere seguita grazie agli aggiornamenti (testuali) live di Violanews
