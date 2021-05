Nardella: “Tempi record per il nuovo Franchi, vi illustro l’iter verso il 2026”

Il sindaco: "Bando a giorni, stanno mettendo a posto le ultime cose. Nell'arco di 2-3 giorni fisserò la conferenza stampa per presentarlo"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato stamattina dei temi principali legati al progetto nuovo Franchi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: "Stiamo andando molto velocemente sul Franchi. Il bando è praticamente chiuso, nei prossimi giorni lo presenteremo. Voglio farlo a Roma, nella sala stampa Esteri perché Firenze è una delle città più conosciute al mondo. Un progetto come il restyling del Franchi è di interesse internazionale, siamo sicuri che parteciperanno tanti architetti, progettisti e ingegneri. Non solo italiani ma anche stranieri. Deve essere una grande occasione per la nostra città. Grazie al decreto sul PNRR potremo sapere anche quali saranno le regole, mentre i tempi sono confermati. Per utilizzare quei circa 100 milioni di euro per il Franchi dobbiamo appaltare i lavori entro la fine dei prossimi 30 mesi e l'opera deve essere terminata entro il 2026. Credo che siano tempi da record per la burocrazia italiana e andranno di pari passo con la linea di Bagno a Ripoli che vogliamo iniziare il prima possibile, anche in funzione del Viola Park. Spero entro la fine del mio mandato di chiudere la progettazione della linea di Campo di Marte e Rovezzano che servirà per lo stadio".