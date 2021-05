Nardella: “Franchi, a giorni il concorso. Gattuso? È la persona che ci serviva”

Così Nardella sull'arrivo del nuovo tecnico viola: "E' una bella carta, la persona ambiziosa che serve a noi"

Intervenuto durante Tutti Convocati, trasmissione sportiva in onda su Radio24, il primo cittadino di Firenze Dario Nardella ha affrontato vari temi collegati alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Murale per Astori? La street art cresce molto nelle città italiane e noi abbiamo chiamato tanti artisti per abbellire luoghi fuori dal centro. Ringrazio la onlus Cure2Children alla quale Astori ha dato una mano, sempre in silenzio".