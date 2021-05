Nardella: “Prosegue l’impegno per il nuovo Franchi. Voglio cose giuste per ACF”

Nardella su Firenze e Fiorentina: "Voglio cose giuste. Con Commisso ci siamo salutati"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Commisso? Ci siamo salutati prima della sua partenza è una persona combattiva e sanguigna, spero di rivederlo presto, mi parla sempre del suo amore per la città. Quello che mi preme è fare le cose giuste sia per la Fiorentina che per Firenze, per questo continuiamo con l'impegno sul nuovo Franchi, ormai mancano pochi giorni al concorso internazionale di progettazione".