Bucciantini: “Alla Fiorentina servono tre esterni. Gattuso ha un’idea precisa”

Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del nuovo corso viola targato Gattuso

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto al Pentasport per commentare l'attualità di casa Fiorentina: "Gattuso ha un'idea precisa di calcio. La Fiorentina per avvicinarsi al modo di giocare di Rino deve prendere tre esterni, è sotto gli occhi il lavoro fatto con Lozano che è andato in doppia cifra. La Fiorentina lì ha avuto molti problemi. Gattuso è una scelta vera e propria di Commisso, mi entusiasma il suo tipo di calcio. La Fiorentina ha scelto Gattuso, ma Rino ha scelto la Fiorentina, proprio quando potevano aprirsi tante altre porte come quelle di Juventus e Lazio. Castrovilli deve migliorare molto e divenire più veloce. Gioca troppo rischioso, ma vedo la possibilità di scoprire a pieno tutto il talento di Castrovilli con Gattuso. Mi piacerebbe un esterno come Man del Parma".