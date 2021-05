Guccione: “Avanti col nuovo Franchi, Commisso e la Fiorentina decideranno”

L'assessore allo Sport del Comune di Firenze sul nuovo Franchi, a margine dell'inaugurazione della "Corte dei Campioni"

"Il nostro obiettivo, come detto dal sindaco Nardella, è quello di fare del nuovo Franchi un luogo di cultura. Cercheremo di inserire anche degli spazi per ampliare il Museo del Calcio. Chi verrà al Franchi, da tifoso o spettatore, potrà visitare un museo con la storia della nostra Nazionale". Fiorentina coinvolta? "Decideranno Commisso e la proprietà viola, noi lavoriamo per far uscire velocemente il bando. Si tratta di un progetto veramente ambizioso per la nostra città. Parteciperanno tanti architetti di fama mondiale, a testimonianza dell'importanza del progetto".