Francini: “Azzurri gruppo meraviglioso, Mancini l’unico sicuro del posto”

Il direttore del Centro tecnico di Coverciano ed ex stadium manager della Fiorentina è intervenuto dal Museo del Calcio

Maurizio Francini, ex stadium manager della Fiorentina ed oggi direttore del Centro tecnico di Coverciano, è intervenuto in occasione dell'inaugurazione della Corte dei campioni: "Oggi festeggiamo il 21° compleanno del Museo, con la nuove Corte che contiene i nomi degli oltre 800 azzurri che hanno vestito questa maglia e di tutti i ct dell'Italia. Nazionale? Sono superstizioso, ma ho grandi aspettative. Vorrei che "spaccasse" l'Europa e l'anno prossimo il Mondo. Il gruppo che si è creato è meraviglioso. Mancini? Il rinnovo è un atto dovuto, spero si vada oltre il 2026. L'unico sicuro del posto? Visto il valzer delle panchine in Serie A, direi proprio di sì. Poi nel mondo del calcio non si può mai dire, ma è una grandissima persona".