Nardella: “Entro fine anno bando per Franchi. Disponibili 180 milioni”

"Il Governo Draghi ha mantenuto le promesse e sono arrivati i fondi aggiuntivi per tranvia e stadio. È una grande notizia, sono grato al Governo Draghi che non ha smesso di lavorare nemmeno negli ultimi giorni. Questi 110 milioni di euro ci permetteranno di mettere totalmente e definitivamente in sicurezza le opere più importanti della nostra città, ovvero le linee tranviarie e lo stadio con la riqualificazione circostante. Questi 110 milioni ci permetteranno di partire subito con una gara unica di due lotti della linea Firenze-Campi Bisenzio e di farlo entro la fine dell'anno e di avviare la procedura di affidamento dei lavori per la linea di Bagno a Ripoli. Inoltre, ci permettono sempre entro la fine dell'anno, di bandire la gara per il progetto finale dello stadio Franchi avendo questo margine in più che ci porta da 157 a quasi 180 milioni di euro. Abbiamo più disponibilità economica, e questo ci aiuta ad affrontare l'aumento dei costi delle materie prime."