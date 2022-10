Nardella esulta: “Altri 110 mln dal Governo Draghi per tramvie e nuovo Franchi”

Attraverso un tweet, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella , ha espresso tutta la sua soddisfazione per una manovra del Governo che interessa da vicino tutti i tifosi viola e non solo. Questo l'aggiornamento del Primo cittadino sul progetto delle nuove Tramvie e del nuovo Stadio Franchi:

Altri 110 milioni € dal Governo Draghi per mettere al sicuro le nuove tramvie e il nuovo stadio Franchi! Anticipiamo a fine anno l’inizio gara per stadio e linea 4 di Campi e affidamento lavori linea Bagno a Ripoli, per totali 1,1 miliardi di lavori. Firenze corre più che mai.