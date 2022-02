Mutti: “Problema mentale dopo la cessione di Vlahovic. Ai nuovi serve fiducia”

Il tecnico: "Ora Vlahovic va sostituito e per farlo c'è bisogno di dare fiducia ai nuovi. Contro la Lazio non ho visto la solita Fiorentina"

Bortolo Mutti, ex allenatore di numerose squadre tra Serie A, B e C, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sulla cessione di Vlahovic e sulla gara di Coppa Italia in programma domani a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina: "Secondo me in casa Atalanta c'è un problema mentale in squadra e ambiente, così come nella Fiorentina dopo la perdita importante di Vlahovic".