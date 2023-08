Nuovi scenari di mercato in vista? Stando a quanto successo ieri al Viola Park è possibile. Il procuratore Martin Rodriguez ieri si trovava infatti nella struttura sportiva Viola. Rodriguez gestisce gli interessi, fra gli altri, di Jorge Carrascal, oggi al CSKA Mosca e in passato accostato alla Fiorentina. Tuttavia, nella sua scuderia sono presenti anche diversi giovani molto interessanti col passaporto comunitario che potrebbero entrare in orbita Primavera.