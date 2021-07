Carrascal proposto in Italia, valutazioni in corso. C’è anche la Fiorentina

Arrivano conferme sul fantasista colombiano

Secondo quanto riporta Sportitalia, Jorge Carrascal potrebbe presto finire nel campionato italiano. Il giocatore infatti, nelle ultime ore sarebbe stato proposto a diversi club della massima serie che starebbe riflettendo sulla possibilità di portare in Italia il talento colombiano. In particolare: Verona, Torino e Fiorentina sarebbero le tre società interessate all'acquisto. Come vi avevamo già anticipato negli scorsi giorni, il nome di Carrascal è da tenere in grande considerazione per il mercato viola. Il punto di VN sulla trattativa: le cifre in ballo