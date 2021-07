VN – Fiorentina in pole per Carrascal, il giocatore vuole l’Italia

La Fiorentina fa sul serio per il talentuoso giocatore colombiano, perfetto per il 4-3-3 di Italiano. La nostra esclusiva

Il nome di Jorge Carrascal(SCHEDA) è da tenere in grande considerazione per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto abbiamo raccolto, i contatti con gli intermediari sono andati avanti e anche durante l'ultimo incontro di Lucci al centro sportivo si è parlato - oltre che di Zappacosta - proprio dell'esterno d'attacco classe '98 del River Plate. Il giocatore vuole giocare in Europa e nei giorni scorsi si sono interessate a lui anche il Tottenham, la Lazio e altre squadre, che però non hanno affondato il colpo. In questo momento l'ipotesi più percorribile per lui è proprio la Fiorentina, che però non ha fretta e punta a far calare un po' la richiesta iniziale del club argentino che era di 15 milioni. L'affare può entrare nel vivo tra qualche giorno.