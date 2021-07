VN – Lirola vicino al ritorno all’OM, Fiorentina forte su Zappacosta

Lirola in uscita, sempre più vicino al ritorno al Marsiglia. Per sostituirlo l'idea più concreta porta a Davide Zappacosta

Pol Lirola è sempre più vicino al ritorno in terra francese. Secondo quanto raccolto dal nostro Nicolò Schira, il terzino catalano attende solo l'ufficialità per raggiungere di nuovo Marsiglia. L'OM sta lavorando agli ultimi dettagli per raggiungere l'intesa con la Fiorentina. Da parte francese filtra ottimismo, con la possibilità concreta di concludere l'affare entro il termine della settimana.