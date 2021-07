Lirola, si chiude nei prossimi giorni. Al suo posto Zappacosta: le cifre

L'esterno del Chelsea, lo scorso anno al Genoa in prestito, avrà il compito di fare meglio del partente spagnolo

La Nazione è sicura: ormai manca "solo" un milione tra domanda della Fiorentina (13 milioni) e offerta del Marsiglia (12), l'affare Lirola dovrebbe essere chiuso entro qualche giorno. Che comunque non è poco, ma almeno si vede la luce in fondo al tunnel, da entrambe le parti. Sì, perché al posto dello spagnolo dovrebbe arrivare senza grossi impedimenti Davide Zappacosta, terzino di proprietà del Chelsea che non ha interesse nel trattenerlo, lo ha accontentato anche l'anno scorso quando lo ha prestato al Genoa e dovrebbe lasciarlo partire a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.