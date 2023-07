Morales: “Lukébakio perfetto per Italiano. Demirbay porta leadership e qualità”

"Lukebakio? E' un giocatore forte che conosco piuttosto bene. L'ho avuto al Watford ai tempi in cui lavoravo nello scouting per la famiglia Pozzo. Dopo annate buone al Düsseldorf all'Herta Berlino si è consacrato. E' un attaccante esterno che farebbe molto al caso del gioco di Italiano. Ovviamente sarebbe da valutare il suo adattamento al campionato italiano dove gli spazi sono minori rispetto a quelli che ti lascia la Bundesliga. Io credo comunque possa fare bene e possa essere il giocatore giusto per i viola. Demirbay? Anche lui è un ottimo giocatore. Ha tanta esperienza. Ha fatto bene con il Leverkusen, anche se non so perché nell'ultimo anno sia stato messo un po' da parte. Non è solo un leader tecnico ma anche caratteriale. E' una mezza ala di qualità e corsa, bravo nell'ultimo passaggio. Mediano nei due? Lo vedrei meglio come mezza ala nel 4-3-3. In un 4-2-3-1 farebbe meglio il trequarti. In ogni caso i giocatori bravi trovano sempre una loro collocazione in campo. Grifo? E' un giocatore polivalente dotato di grandi qualità tecniche. E' un giocatore forte che se mai dovesse venire a Firenze farebbe bene. Di lui però mi ha sempre sorpreso il fatto che abbia rifiutato le avance dei tanti club che hanno provato a prenderlo, come se si fosse adagiato nel clima del Friburgo".