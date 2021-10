Morabito: “Vlahovic? I viola hanno fatto di tutto, non devono rimproverarsi niente”

Il procuratore: "Vlahovic ha il suo entourage, ma se lui volesse, potrebbe scrivere un esito finale diverso"

Intervenuto ieri a tmw radio, l'agente Vincenzo Morabito ha così parlato del caso Vlahovic che tiene banco in casa Fiorentina: "Commisso ha fatto di tutto per tenerlo, quest'estate ha avuto offerte da 60-70 milioni arrivate a Pradè. La Fiorentina non si deve rimproverare nulla.