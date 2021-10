Vlahovic, Firenze si spacca tra fischi e indifferenza. Domenica parla il Franchi

Come reagirà domenica il pubblico viola? Contro il Cagliari Vlahovic torna al Franchi dopo il "no" al contratto offerto dalla Fiorentina

Dopo il "no" alla ricca offerta di rinnovo viola, il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai scritto, ma in casa Fiorentina adesso serve gettare acqua sul fuoco e non pensare al domani senza il centravanti serbo. Ma come scrive La Nazione, domenica a parlare sarà la voce del Franchi e la città è spaccata sul caso che tiene banco da qualche settimana a questa parte.

Secondo il quotidiano, c'è chi auspica che possa prevalere la via dell'indifferenza nei confronti del calciatore nonostante la rottura, ma è solo una delle volontà espresse dai tifosi viola in queste ore. Alcuni invocano la tribuna visto che l'addio di Vlahovic sembra ormai una certezza, ma c'è anche chi imputa al presidente Commisso una scelta sbagliata in termini di toni e tempistica. Non mancano nemmeno coloro che si schierano completamente al fianco del presidente viola mentre i più prudenti raccomandano di continuare a sostenere anche il serbo, almeno fin quando schierato in campo da Vincenzo Italiano. Pochi giorni e a parlare sarà il popolo del Franchi...