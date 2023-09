Monti: “Fiorentina, mercato incompleto. Con Mina gli errori sono di tutti”

IL COMMENTO

"Mina ha fatto due partite in Nazionale con il risultato che è stato questo stop. E' dura anche per la Fiorentina, ma in questa situazione gli errori sono di tutti, significa che il mercato ha una pecca che adesso è ancora più evidente. Spero che la Fiorentina abbia un'assicurazione, è una situazione non giusta. E' presto per considerare la sfida con l'Atalanta uno scontro diretto, la Dea è mezzo gradino sopra secondo me. Hanno un allenatore antipatico da morire ma bravo da morire. Ormai sono diversi anni che l'Atalanta ha preso il posto della Fiorentina, secondo me sono un gradino sopra la Roma e la Lazio. Sono curioso di vedere come la Fiorentina affronterà l'Atalanta".