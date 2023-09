Fiorentina-Atalanta, mercato a confronto: tutte le sfumature di una scommessa

Domenica 17 settembre, stadio Artemio Franchi di Firenze, ore 18.00. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita l'Atalanta di Gasperini, partita che ogni anno regala emozioni e divertimento. Gasperini e Italiano si sfidano per cercare di capire quale delle due formazioni si può candidare a entrare definitivamente all'interno del gruppo delle 7 sorelle. Per analizzare il match, vediamo come le due squadre si sono rinforzate in questa sessione di mercato. Con una linea che unisce tutto il ragionamento: quanto vale la pena scommettere?

Scommettiamo!

Uno delle principali critiche al mercato della Fiorentina è stata quella di affidarsi troppo al caso, a scommesse, senza andare poi a centrare qualche certezza. Vediamo, confrontando operazione dopo operazione, quali sono state le scelte di Fiorentina e Atalanta sul mercato. Se la Fiorentina ha scelto di puntare su un giovane sconosciuto per la porta, l'Atalanta ha scelto di dare fiducia a Carnesecchi. L'ex Cremonese, considerato una promessa del nostro calcio, sembra avere più possibilità del danese. Ma se in casa viola Martinelli e Vannucchi crescono come si deve, l'anno prossimo anche la Fiorentina potrà avere un giovane cresciuto in casa a difendere la propria porta. Senza dimenticare che Christensen è ancora un profilo da scoprire. In difesa la Fiorentina, dopo essere intervenuta sulle fasce, è rimasta scoperta sul fronte centrali. Mina non può reggere il confronto con Kolasinac. L'esperienza c'è, ma le condizioni fisiche del colombiano sono davvero precarie.Parisi lotta alla pari con Holm e Bakker, tutti talenti che devono esplodere. Italiano ha rivoluzionato il centrocampo della Fiorentina, con Arthur e Maxime Lopez che vanno a sostituire Amrabat. Gasperini si affida alle sue certezze, lasciando all'attacco i principali cambiamenti. E qui si apre il grande dibattito: vale la pena scommettere? La Fiorentina l'ha fatto, non tanto con Nzola, che per Italiano rappresenta una certezza ma con Lucas Beltran. L'argentino dovrà dimostrare di poter diventare il futuro attaccante della Fiorentina. E l'Atalanta? La squadra di Gasperini ha puntato su Scamacca e De Katelaere. Forse sulla carta sono nomi che fanno più rumore, ma entrambi vengo da periodi complicati. L'italiano ha sofferto in Inghilterra, mentre il belga è stato uno degli acquisti peggiori della storia del Milan. Tralasciando Tourè, altra scommessa in casa Atalanta, la linea del mercato tra i due club e simile: seguire il talento e rischiare, nel bene e nel male. A volte basta cambiare punto di vista per capire che forse, certe cose che sembrano così diverse, alla fine sono davvero simili...