VIDEO – Mina, infortunio in nazionale: ecco quanto potrebbe restare fermo

Brutte notizie per la Fiorentina. Yerry Mina, infatti, ha riportato un infortunio muscolare nella partita tra la sua Colombia e il Cile, valida per il girone di qualificazione ai prossimi mondiali e terminata 0-0. Il difensore è uscito al 22' in lacrime. Il rischio è che possa trattarsi di uno stiramento. Un quadro più chiaro lo si avrà, ovviamente, quando l'ex Everton tornerà a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito. Secondo Samuel Vargas, giornalista colombiano, Mina potrebbe stare fermo un mese. Ecco il suo tweet: