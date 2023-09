Nico e la gioia sui social: “Che bello far parte dell’Argentina”

Vittoria storica e serata da ricordare per l'Argentina e per Nico Gonzalez. Il numero 10 viola ha firmato il definitivo 3-0 con cui la Seleccion ha conquistato la vittoria più larga della sua storia in casa della Bolivia. Una soddisfazione immensa per l'argentino, testimoniata sul proprio profilo Instagram, con alcuni scatti della partita: "Era molto importante conquistare i tre punti, che felicità far parte di questo gruppo! Andiamo"