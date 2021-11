Monti: “Con la Juve ce la giochiamo. Vlahovic? Folle perderlo a gennaio”

"Per me sarebbe stato peggio trovare una Juve schiacciasassi."

"Veniamo da una splendida partita contro lo Spezia e la Juventus va di pari passo con questo filotto. Si narra che dovresti vincere con le squadra alla tua portata e con le altre provare a giocartela. Così facciamo. Juventus? Per me sarebbe stato peggio trovare una Juve schiacciasassi. Certo sono sempre una squadra forte, ma non partiamo battuti, ce la giochiamo. Mi sembra che in questa squadra ci sia una bella amalgama. Il gruppo c’è. Non penso che Allegri sia felice di incontrare adesso questa Fiorentina. Non firmerei mai per un pareggio, voglio andare a vincere. Vlahovic? Probabilmente la sentirà in maniera particolare, ma a nostro vantaggio. Sarebbe una follia perderlo a gennaio, per me deve restare a Firenze fino a giugno. Fossi il Presidente accetterei solo cash, poi se mi arrivano Belotti e Berardi starei quasi sereno.Burdisso?Credo che ci sia qualche problemino. Burdisso era partito molto forte, mentre adesso non se ne parla più. Quest'uscita (Che sarà difficile tenere Nico e Quarta a lungo, ndr) mi ha lasciato un po' perplesso... Prima di dire certe cose bisognerebbe un po' rifletterci sopra. Si creano polemiche soltanto tra i tifosi "