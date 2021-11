Vlahovic via, sostituirlo sarà facile… E poi c’è la realtà

Troppe sentenze e proposte bizzarre su Vlahovic. Ma la Fiorentina farebbe bene a "sfruttarlo" fino a giugno, se vuole avere ambizioni da Europa

Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul conto dell'attaccante serbo da quel 5 di ottobre, da quando Rocco Commisso ha avuto la (poco) brillante idea di aprire un "caso" intorno al suo miglior giocatore. Credo, e spero, che in molti abbiano però cambiato idea dopo aver visto Vlahovic trascinare per l'ennesima volta la Fiorentina, confermandosi uno dei bomber più prolifici in circolazione. Lo vuole la Juventus, lo vuole il PSG, lo vuole l'Atletico Madrid, lo vuole il Manchester City e adesso pure il Tottenham e i viola, che hanno la fortuna di averlo in squadra, dovrebbero privarsene a gennaio? Fosse facile trovare un altro come lui...