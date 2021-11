La statistica: nessuno è più incisivo di Vlahovic in Serie A

Numeri da capogiro per il 9 della Fiorentina

La Nazione fa notare come Vlahovic abbia segnato 8 reti, ossia il 50% delle 16 messe a referto dai viola finora. In questa speciale classifica, il serbo precede Immobile, che ha segnato 9 reti sulle 22 della Lazio (40,9%) e l'ex viola Simeone, anche lui a 8 gol che però rappresentano il 33,3% della produzione offensiva del Verona. Tutti gli altri bomber inseguono, in un'altra speciale classifica che, semmai ce ne fosse bisogno, restituisce la grandezza del rendimento sul campo del centravanti della Fiorentina.