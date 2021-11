Teotino: “Portare Vlahovic a scadenza può essere una soluzione, vi spiego”

"La situazione di Vlahovic molto più delicata degli altri giocatori in scadenza. Perché non sono stati esposti al pubblico"

"La situazione di Vlahovic molto più delicata degli altri giocatori in scadenza. Perché non sono stati esposti al pubblico come fatto da Commisso. C’era il rischio che questa situazione potesse pesare sulle prestazioni del serbo, invece così non è stato. Portarlo a scadenza? La Fiorentina accetta che il ragazzo non rinnovi e lui deve accettare di restare fino a scadenza contribuendo alla causa della squadra con uno stipendio che non è sicuramente da top player. Sarebbe un modo interessante per le società di risolvere un problema che sta diventando sempre più importante e a cui dobbiamo abituarci. Partita di sabato? La Fiorentina ormai abbiamo capito che cerca di aggredire sempre le partite. Mentre sono molto curioso di vedere la Juventus, se confermerà quanto di buono fatto in Champions o confermerà il trend negativo in campionato"