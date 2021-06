Monti: “Bene Italiano, ma è già di un altro club. Gattuso non mi è piaciuto”

Il tifoso viola: "Italiano giovane e preparato. Gattuso-ACF non c'è da dare ragione a uno o all'altro, brutta situazione"

Gianfranco Monti è intervenuto nel primo pomeriggio ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sull'attualità viola: "La gente è delusa, imbestialita dopo quello che è successo con Gattuso. Secondo me non c'è da dare ragione a uno o l'altro, io tifo per la Fiorentina e questa non è una bella situazione. Non si sa come è andata, cosa si sono detti e cosa era stato promesso all'allenatore. Mi chiedo se Pradè non conoscesse Mendes prima di questa vicenda, d'altronde dico che Gattuso non si è comportato bene. Per niente, ci sono rimasto molto male. Mi dispiace perché era il profilo ideale per la panchina viola".